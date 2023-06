Seks blijkt de sleutel voor een geslaagde telewerk ervaring

Dat we sinds de coronacrisis vaker van thuis uit werken, hoeven we je niet meer te vertellen. En dat dat de nodige voordelen inhoudt, moge ook duidelijk zijn. Even een wasje draaien tijdens je koffiepauze, snel de kinderen van school gaan halen of alvast het eten klaarmaken voor die avond: we doen het allemaal weleens. Tussen de lakens duiken hoort er voor sommigen ook bij en dat is blijkbaar een goed idee.