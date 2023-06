Waarom je meer goesting hebt in seks nu het warm is

Volgens een recent onderzoek van Nature & Bloom zorgt het warme weer van de afgelopen tijd ervoor dat we minder op zoek gaan naar maniere om ons seksleven te boosten. Een daling van 21% in het aantal koppels dat op zoek gaat naar een expert om raad te geven is niet niks vraagt om een woordje uitleg.

Feromonen en extra energie

«De zon zorgt ervoor dat ons lichaam meer serotonine en dopamine aanmaakt; die feel good hormonen staan onder andere in verband met ons genot, onze bloeddruk en onze energielevels», aldus intimiteitsexperte Holly Robinson en sekstherapist Bat Sheva Marcus van Nature & Bloom. Daar komt nog eens bij dat we meer vitamine D aanmaken, dat er meer feromonen door al ons gezweet én dat we minder kleding dragen. Geen wonder dus dat ons seksleven spannender is in de zomer, al laten de experts ook weten dat we gemiddeld genomen minder seks hebben dan een jaar geleden - wat wellicht te maken heeft met de crisis waar we op dit moment mee geconfronteerd worden en de stress die daarmee gepaard gaat.