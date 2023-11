Singles’ Day: Kaat Bollen verklapt haar beste datingtips

Wist je dat 11 november Singles' Day is? Het is het ultieme moment voor vrijgezellen om even de aandacht op zichzelf te vestigen en de voordelen van het single leven te omarmen. Een uitgelezen kans dus om te reflecteren over enkele prangende vragen met betrekking tot hun datingleven. Om alle singles te vieren, ging Fruitz op zoek naar de meest gestelde vragen over relaties, daten, seks en liefde bij haar eigen community. De datingapp, die streeft naar het creëren van een comfortabele sfeer voor haar gebruikers in toekomstige relaties, raadpleegde seksuologe en oplossingsgerichte therapeut Kaat Bollen voor interessante inzichten.

Fruitz staat te popelen om haar gebruikers te ondersteunen op het gebied van daten. Met het oog op Singles' Day heeft de datingapp niemand minder dan Kaat Bollen uitgenodigd voor een diepgaande duik in de wereld van jonge singles. Kaat Bollen is een seksuologe en oplossingsgerichte therapeute die haar opleiding genoot aan de Katholieke Universiteit Leuven. Ze is gefascineerd door de vooruitgang van de mens en haalt vreugde uit het opnieuw aanwakkeren van de passie tussen partners. Als je benieuwd bent naar wat er omgaat in het nieuwsgierige brein van Fruitz-gebruikers, lees dan zeker verder!

1. Stressvrij voorbereiden op een date

Laten we bij het begin beginnen: hoe kan je ontspannen tijdens een date? Of het nu je eerste date is of al de derde, het kan een behoorlijk stressvolle tijd zijn. Bedenk echter dat een date gewoonweg 'een date' is. Het draait allemaal om plezier. Vergelijk het met een sollicitatiegesprek: jouw toekomstige werkgever is niet de enige die beslissingen neemt. Jij beslist ook of je al dan niet voor hen wilt werken. Dus, richt je minder op hoe je overkomt en meer op hoe je je voelt bij je date. Blijf vooral ook trouw aan jezelf: kies kleding waarin je je goed voelt en wees authentiek in je gedrag en persoonlijkheid. Doe je niet anders voor dan je bent, want zo ontdek je pas echt of er een klik is.

Als je je zorgen maakt over ongemakkelijke stiltes bij een eerste ontmoeting, bekijk dan eens de lijst met ijsbrekers in de Fruitz-app. Gegarandeerd een goede start voor een gesprek. Kaat beveelt ook aan om als eerste date een korte, specifieke activiteit te organiseren. Op die manier is er geen ruimte voor ongemakkelijke stiltes en kan je elkaar in actie zien.

2. Een rollercoaster van relaties

Waarom zijn er tegenwoordig meer open relaties in onze samenleving? En waarom bevinden zoveel van mijn vrienden zich in een 'situationship' in plaats van een traditionele relatie? Kaat wijst erop dat mensen tegenwoordig langer leven, wat monogamie een andere betekenis geeft. Eeuwige monogamie wanneer je gemiddeld slechts 45 jaar oud wordt, verschilt aanzienlijk van een leven lang monogaam zijn als je 85 wordt. Bovendien hebben mensen hogere verwachtingen van hun partners. Het verlangen naar een partner die meerdere rollen vervult, zoals vriend, ouder en minnaar, kan behoorlijk uitdagend zijn voor één persoon. Daarnaast is onze samenleving veel toleranter geworden. Vroeger waren er misschien evenveel mensen met meerdere partners, maar dit gebeurde vaak in het geheim. Tegenwoordig zijn we eerder geneigd om openlijk uit te komen voor onze behoeften en durven we hierover met onze partner te communiceren.

Een veelvoorkomend probleem is dat de intenties aan beide zijden niet op één lijn liggen. Maar wat moet je doen als je een vaste relatie wilt, terwijl je datingpartner alleen maar friends-with-benefits wil blijven? Het beste advies dat Kaat kan geven is simpelweg: kies voor jezelf en neem afstand! Fruitz biedt haar gebruikers de mogelijkheid om hun datingintenties duidelijk aan te geven aan de hand van fruiticoontjes, zodat er geen verrassingen zijn. Dus als je de intenties van je date kent, geloof ze dan en probeer je date niet van gedachten te veranderen. Het is misschien niet het advies waarop je hoopte, maar vasthouden aan een dergelijke situatie zal uiteindelijk meer schade aanrichten. Een handige tip om dit soort situaties te vermijden: stel van tevoren enkele regels vast als je besluit friends-with-benefits te zijn en wees eerlijk tegen elkaar als er diepere gevoelens ontstaan.

Voor degenen die worstelen om een nieuwe relatie aan te gaan omdat ze nog steeds aan hun ex denken, heeft Kaat een duidelijk advies: vermijd gedurende ten minste zes maanden alle contact. Dit betekent echt alle vormen van communicatie! Neem geen contact op en verwijder/archiveer/verberg jouw ex (en hun familieleden en vrienden) op al je sociale media om de verleiding te weerstaan. Het is misschien niet gemakkelijk, maar het is een essentieel onderdeel van het genezingsproces.

3. Let’s talk about sex

First things first: Is het een red flag als ik op mijn 21e nog maagd ben? Nee. Leuk weetje: de gemiddelde leeftijd waarop mensen tegenwoordig hun maagdelijkheid verliezen, is 18,5 jaar. In 2023 bestempelde Fruitz dit als de Sex Recession Generation trend, omdat onderzoek aantoonde dat Generatie Z beduidend minder seks heeft dan voorgaande generaties. Het essentiële is dat je alleen seks hebt wanneer zowel jij als je partner zich er prettig bij voelen. Je bent niet meer of minder vanwege je maagdelijkheid. Seks is simpelweg iets dat je nog niet hebt ervaren, en dat is volkomen acceptabel. Doe nooit iets waarbij je je onder druk gezet voelt, neem de tijd en doe het wanneer het goed voelt voor jou.

Een andere veelvoorkomende vraag heeft betrekking op het uitblijven van orgasmes tijdens intieme momenten met een partner. Er kunnen diverse redenen zijn waarom je moeite hebt om een orgasme te bereiken met je partner. Allereerst is het belangrijk om te realiseren dat er nog steeds een 'orgasmekloof' bestaat. Ongeveer 95% van de mannen geeft aan bijna altijd een orgasme te ervaren tijdens seks, terwijl slechts 65% van de vrouwen hetzelfde kan zeggen. De focus die westerse samenlevingen leggen op penetratieve seks draagt daar deels aan bij. Omdat ongeveer 80% van de vrouwen clitorale stimulatie nodig heeft om een orgasme te bereiken, is dit zeker het proberen waard wanneer je met je partner intiem bent. Het bereiken van een orgasme vereist ook kwetsbaarheid van jouw kant, evenals open communicatie met je partner over wat je precies nodig hebt om tot een hoogtepunt te komen. Beide aspecten kunnen behoorlijk intimiderend zijn. Het is belangrijk om te realiseren dat je partner je gedachten niet kan lezen. Communicatie staat centraal, niet alleen over je verlangens, maar ook over zaken die je niet fijn vindt.

In lijn met de vorige vraag is er de kwestie van hoe je over de angst heen komt om naakt voor je partner te staan. De eerste stap is om vertrouwd te raken met je eigen naakte lichaam omdat we vaak beschaamd zijn in het bijzijn van onze partner vanwege onzekerheid over ons eigen lichaam. Probeer eerst van je eigen lichaam te houden. Een manier om dit te bereiken is je te verdiepen in body positivity en body neutrality. Het kan ook helpen om comfortabel te raken met je eigen naakte lichaam. Een blik op jezelf werpen in de spiegel of naakt slapen kan bijdragen aan het overwinnen van deze specifieke angst.

Tot slot bestaat er nog steeds enige onduidelijkheid over seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA's), dus laten we de zaken verhelderen. SOA's kunnen worden overgedragen via handmatige, orale en anale seks. Daarom is het altijd van belang om een condoom te gebruiken bij informele seksuele contacten of wanneer monogamie nog niet duidelijk is afgesproken. Beter veilig dan spijt achteraf!

4. Love is in the air…

Stel je dit voor: je hebt al een aantal dates gehad en voelt een sterke aantrekkingskracht voor je date. Maar wat als die vonk niet wederzijds is? Hoe kan je ervoor zorgen dat de ander verliefd op je wordt? Het antwoord is simpel: dat kan je niet. Liefde is geen spel, en het zou niet mogen draaien om tactieken. Je verdient iemand die van je houdt om wie je bent en die het met je eens is over belangrijke zaken.

Het is eveneens moeilijk om te bepalen of je moeite moet blijven doen voor de persoon waar je van houdt, of dat je hen moet laten gaan. Zoals Kaat uitlegt, is hier geen eenduidig antwoord op. Het is prima om te blijven proberen en zelfs tweede of derde kansen te geven, maar vergeet nooit om jezelf en je eigen welzijn op de eerste plaats te zetten. Als je partner beweert te willen veranderen, maar er worden geen concrete stappen ondernomen, kan dat een indicatie zijn dat er uiteindelijk weinig zal veranderen.

Tot slot blijkt dat de jongere generatie ook vragen heeft over hun seksualiteit. Is het bijvoorbeeld normaal om biseksueel te zijn maar moeite te hebben met het aangaan van relaties met mensen van hetzelfde geslacht? Kaat geeft hier helderheid: het is heel goed mogelijk om zowel seksueel aangetrokken te zijn tot mannen als vrouwen, terwijl je romantisch gezien wellicht een voorkeur hebt voor een van de twee. Er is geen garantie dat deze gevoelens altijd hetzelfde zullen blijven. Seksualiteit kan gedurende het leven van een persoon veranderen. Het is belangrijk om jezelf niet in een hokje te plaatsen en gewoon nieuwsgierig te zijn. Naar jezelf, naar anderen, en naar hoe anderen je beïnvloeden, ongeacht hun geslacht, gender of seksuele voorkeur.

