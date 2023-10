Sofie Dumont verklapt haar meest griezelige recepten voor Halloween

Heb jij deze maand een halloweenfeestje op de planning staan? Of wil je alvast in de stemming komen? Ook Sofie Dumont is grote fan van Halloween. De chef-kok van ‘Goe Gebakken’ deelt haar meest griezelige recepten met jou. Smakelijk!

Sofie Dumont inspireert hobbykoks met haalbare recepten op haar foodplatform. Deze maand leeft ze zich helemaal uit in het thema Halloween met de volgende vier recepten.

Pizzapompoentjes

«Deze gevulde pompoentjes maak je gemakkelijk zelf met pizzadeeg, tomatensaus, mozzarella en een beetje keukentouw, natuurlijk zullen de kids graag meehelpen! Dit zijn eigenlijk cute mini pizzaatjes, opgebonden met smeltende kaas en pesto aan de binnenkant, njaaaaaam!», aldus Sofie.

Ingrediënten pizzapompoentjes (6 stuks)

- 1 pizzadeeg vel of bol

- 1 pakje mozzarella bolletjes

- Pesto rosso of andere pesto naar keuze

- Een paar blaadjes basilicum

- 1 dooier met scheutje melk

- Keukentouw

Bereidingswijze

Verwarm je oven voor op 200°. Rol de bal deeg dun uit met wat bloem of rol het pizzavel open. Steek er cirkels uit van 10 cm met een glas of inox vormpje, gebruik wat bloem als het te veel kleeft.

Lepel op elk cirkeltje deeg een koffielepel pesto, een mozzarella balletje en een blaadje basilicum. Vouw de zijkanten naar boven en zorg ervoor dat alle randjes goed gesloten zijn. Neem een stuk touw en ga er 3x mee rond, span lichtjes aan zodat je inkepingen krijgt. Je hoeft geen knoopje te maken, gewoon de touwtjes aan onderkant leggen volstaat.

Besmeer met het losgeklopt eitje en steek een 20-tal minuten in de oven.

Laat wat afkoelen en haal touwtjes eraf. Werk af met klein blaadje basilicum en serveer lauw. (Je kan ze ook op voorhand maken en nog eens opwarmen voor je ze serveert.)

Spinnensoep met balletjes

«Dit is een klassieke tomatensoep met balletjes, die we voor Halloween kunnen pimpen tot spinnenweb en griezelige spinnen. Het is suuupertof om dit met de kinderen klaar te maken. Ze eten dubbel zoveel verse soep en groenten!»

Ingrediënten

- 1 klont boter

- 1 grote zoete ui

- 3 teentjes look

- 3 stengels witte selder

- 1 rode paprika

- 1 tak tijm

- 2 takjes laurier

- 16 kerstomaten in blik

- 1 klein potje tomatenconcentraat

- 1 el honing

- Peper en zout

- 1 kippenbouillonblokje in 500 ml water

- 300 g gehakt

- 3 à 4 el paneermeel

- 1 klein eitje

- 150 ml slagroom voor het web

- Een paar spaghettislierten voor de spinnenpoten

Bereidingswijze

Snij de ui en look fijn, stoof aan met de boter in een hoge pot.

Snij ondertussen de gewassen selder in stukjes, alsook de paprika, ontdaan van zaadlijsten en pitjes, voeg toe, samen met het tomatenconcentraat. Bak even goed aan terwijl je roert. Blus met de tomaten, kruid met peper en zout, tijm, laurier. Voeg honing, bouillonblokje en water toe. Laat alles een 15-tal minuten sudderen, vis de tijm en laurier eruit en mix fijn. Zeef de soep ook door, zo kan je makkelijker een mooi egaal web maken als versiering straks.

Voor de balletjes meng je alles goed onder elkaar, rol geen te grote meer ovale balletjes. Leg ze op een plateau, breek de spaghetti doormidden en steek er 4 door het balletje. Zet een pan aan de kook met water, kook ze 5 min op medium vuur tot het balletjes en de spaghetti gaar zijn.

Zo werk je de spinnen soep af: doe de slagroom in een plastiek spuitbusje en schud een minuut totdat de room iets dikker is maar nog steeds vloeibaar. Schep soep uit in een soep bord, niet te veel anders zie je spin niet meer. Begin in het midden van het bord en spuit zo van klein naar groter een spiraal tot 2 cm van de zijkant van het bord. Neem een satéprikker, zet die in het midden van je bord en trek nu een lijn naar de zijkant van je bord, trek zo verder een 6 à 7 tal lijnen hebt. Leg er 3 à 4 spinnen op en voilà, de halloween spinnensoep is klaar!

Griezelige zandkoekjes

«Oh jawel, uitsteek zandkoekjes blijven nog steeds mega populair! Deze zijn makkelijke Shortbread koekjes, zonder eieren, iets dikker en je hebt er maar een paar ingrediënten voor nodig! Normaal gezien zijn ze rechthoekig, maar voor Halloween mogen ze deze keer ook gerustals een griezelige pompoen of spookjes uitgestoken worden, nog wat opgriezelen met wat gekleurde icing en tadaaa, ready to go trick or treat!»

Ingrediënten

- 300 g bloem

- 200 g boter op kamertemperatuur

- 100 g fijne suiker

- 1tl zout

Toppings

- Kleurstoffe, bijvoorbeeld zwart en oranje

- Fondant suiker of bloemsuiker opgeklopt met wat eiwit en een druppeltje citroen

- Sprinkels

Bereidingswijze

Doe alle ingrediënten voor de koekjes in een grote kom en kneed met je handen tot je een bal kan vormen, druk platter, pak in in verhoudfolie en laat min 2 uur opstijven in de koelkast. Haal het 10 min voor je het deeg wil uitrollen uit de koelkast, rol uit tussen 2 bakpapieren tot ongeveer 0,5 cm dikte, prik er gaatjes in en steek de gewenste vormen uit. Leg ze voorzichtig op een bakplaat met bakpapier en bak 20 tot 25 min droog op 155°. Laat afkoelen.

Meng ondertussen de fondant met de verschillende kleurstoffen. Als je bloemsuiker gebruikt: doe een hoop bloemsuiker in een kom, voeg een el eiwit in en een paar druppels citroensap. Klop goed op, samen met wat kleurstof. Versier de koekjes naar hartenlust…

Kervelsoep met oogballen

«Zo maak je kervelsoep! Een heerlijk klassieke soep die in principe met balletjes wordt geserveerd maar voor Halloween pimpen we die door de balletjes te vervangen door mozzarella en er griezelige ogen van maken, whoehaahhhaaahaaaa!»

Ingrediënten (4 personen)

- 1 klont boter

- 2 grote uien

- ½ selder

- 2 stuks prei

- Tak tijm

- 1 dikke bot kervel (mag ook diepvries)

- l kippenbouillon

- 1 loskokende aardappel voor binding

- Peper en zout

Oogballen

- Kleine mozarellabolletjes

- 1 dunne jonge paarse wortel

- Zwarte viseitjes, of stukje zwarte olijf, of een kappertje...

- Eventueel scheut room

Bereidingswijze

Schil en snij de uien fijn en laat aanstoven in de boter in grote pot. Was prei en selder, snij fijn en voeg toe met de aardappel geschild en in stukjes gesneden en het takje tijm. Bak nog een paar minuutjes alles mooi aan. Blus met de kippenbouillon, als je graag een dikkere soep hebt begin je met 1,5 l toe te voegen, eens gemixt kan je nog extra water toevoegen naar wens. De aardappel kan je ook weglaten als je geen fan bent, dient vooral om de soep in te dikken. Laat alles 20 min sudderen tot alle groenten zacht zijn, mix al een eerste keer alles fijn.

Voeg de gewassen en uitgelekte kervel erbij en mix alles nog eens fijn, proef en kruid af met peper en zout. Mijn mémé deed er ook altijd scheutje room bij om lichte bitterheid van de kervel weg te nemen, ik lust dat nog altijd even graag.

Voor de Halloween touch: schep een lepel uit in een diep bord aan tafel, zodat je het bord niet meer moet verzetten, leg er een paar mozzarella balletjes in.

Snij dunne schijfjes van de gewassen wortel en leg erop, leg op het schijfje wortel een paar viseitjes. Daar heb je de griezelige eyeballs, ik zie ik zie wat jij niet ziet grrrrrr!