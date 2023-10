STUDY. Hebben rokende vrouwen meer zin in seks?

Roken is slecht voor de gezondheid. Maar wist je dat het ook invloed heeft op de seksuele gezondheid? Seksuoloog en tabakoloog Bram Steeman (KU Leuven) ontdekte bij vrouwen een verband tussen roken en meer zin hebben in seks: «Maar naar de sigaret grijpen voor meer seksueel verlangen doe je zeker beter niet.»

Er gebeurde al veel onderzoek naar de negatieve effecten van tabak op de seksuele gezondheid van mannen. Maar het onderzoek naar de gevolgen voor vrouwen staat nog in zijn kinderschoenen. «Onderzoek naar de lichamelijke reacties van seksuele opwinding is moeilijker bij vrouwen,» verklaart Steeman. «Bij seksuele opwinding krijgen mannen een erectie. Bij vrouwen zwellen de schaamlippen op en wordt de vagina vochtig. Dat is net iets moeilijker waarneembaar.» De onderliggende biologische processen bij mannen en vrouwen verlopen wel gelijklopend. «Roken verstoort deze processen bij mannen. De kans op erectiestoornissen neemt bijvoorbeeld drastisch toe voor rokers.» Je zou dus verwachten dat roken bij vrouwen een soortgelijk effect heeft.

Meer seksueel verlangen

Voor het onderzoek bevroeg Steeman meer dan 330 vrouwen over hun seksuele gezondheid. De resultaten waren verrassend. Rokende vrouwen zouden net meer verlangen naar seks. «Maar seksueel verlangen wordt niet noodzakelijk omgezet in seksueel gedrag. Je kan verlangen naar seks, zonder effectief seks te hebben.» Er was dan ook geen verschil in de hoeveelheid seksuele activiteit tussen rokers en niet-rokers, zowel voor masturbatie als voor seks met een partner.

De kip of het ei?

Leidt roken dan naar meer zin in seks? «Er lijkt een verband te zijn tussen roken en meer zin in seks, maar we weten nog niets over de richting van die relatie. Veroorzaakt roken meer verlangen? Of leidt meer seksueel verlangen tot roken? We weten dat momenteel niet», geeft Steeman toe. Er is ook een derde mogelijkheid. Zowel roken als meer zin hebben in seks kunnen door een andere gedeelde factor worden verklaard: persoonlijkheid. In de psychologie spreekt men wel eens van novelty seeking of mensen die steeds op zoek zijn naar nieuwe, spannende ervaringen. Dat zijn mensen die over het algemeen een hoog seksueel verlangen hebben, heel experimenteel zijn en ook extra gevoelig zijn voor verslavingen, zoals roken.

De stimulerende sigaret

De redenen waarom mensen roken zijn dan ook heel individueel. «Hoofdzakelijk roken ze natuurlijk omdat ze verslaafd zijn,» aldus psychiater Erik Thys (KU Leuven). «Maar de betekenis die ze eraan geven verschilt wel.» Mensen roken omdat ze op zoek zijn naar lichamelijke stimulatie, omdat ze roken als plezierig beschouwen, uit automatisme of omdat ze het als een onderdeel zien van hun sociale contacten. Uit Steemans onderzoek bleek dat vrouwen die roken omwille van het stimulerend effect van de sigaret, ook hoger scoren voor seksuele opwinding. Vrouwen die roken vanuit sociale motieven, ervaren net meer stress over hun seksleven.

De sigaret voor een beter seksleven?

«Hoewel ik heb kunnen aantonen dat er verbanden zijn tussen roken en seksueel verlangen bij vrouwen, is er waarschijnlijk geen directe relatie tussen beide. Bovendien is seksueel verlangen subjectief. Veel of weinig verlangen naar seks betekent voor iedereen iets anders,» zegt Steeman. «Er is dan ook nood aan meer onderzoek over het onderwerp.» Wat wel zeker is, is dat sigaretten absoluut ongezond zijn voor de algemene gezondheid. «Tabaksrook bevat meer dan 5.000 chemische stoffen, waarvan er minstens 98 aangetoond schadelijk zijn,» waarschuwt Steeman. Naar de sigaret grijpen voor meer seksueel verlangen doe je dus zeker beter niet.

