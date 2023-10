Britse premier wil op termijn sigaretten bannen

Sunak deed zijn verklaringen op een partijcongres. «Ik stel voor dat we in de toekomst jaarlijks de (wettelijke) leeftijd om te roken met een jaar verhogen», aldus Sunak. Dat betekent dat «nooit een sigaret mag worden verkocht aan wie vandaag veertien jaar is». Er is volgens de Britse premier meer actie nodig zodat jongeren in de eerste plaats geen eerste sigaret meer opsteken.

Concreet wil hij in de toekomst jaarlijks de minimumleeftijd om tabak te mogen kopen optrekken. Dat moet er in combinatie met een eerste verbod op tabaksverkoop aan iedereen geboren na 1 januari 2009 komen. Sunak stelde voorts dat er meer gedaan moet worden om de beschikbaarheid van vapes te beperken voor kinderen.

«Juiste doen»

Als de ban er effectief komt, zou het Verenigd Koninkrijk een van de strengste tabakswetten ter wereld kennen. Vandaag kent enkel Nieuw-Zeeland een wet die de verkoop van sigaretten verbiedt aan iedereen geboren na 2008.

«Als we het juiste willen doen voor onze kinderen, moeten we proberen verhinderen dat tieners in de eerste plaats een sigaret opsteken», aldus Sunak. Hij haalde aan dat vier op de vijf rokers voor hun 20e begonnen met roken. «Later probeert de grote meerderheid te stoppen. Maar velen falen omdat ze verslaafd zijn en ze wensen dat ze in de eerste plaats nooit begonnen zouden zijn.» Die «cyclus» wil hij doorbreken door de start te verhinderen.

De stemming in het parlement over het voorstel zal «vrij» zijn, dus zonder partijdirectieven. Het is een «gewetenskwestie» voor de parlementsleden, dixit Sunak.

De plannen van Downing Street hebben betrekking op het landsdeel Engeland. Het wetsontwerp maakt de verkoop van tabak aan iedereen geboren vanaf 1 januari 2009 strafbaar. De plannen moeten «effectief de rookleeftijd jaarlijks met een jaar verhogen, tot ze betrekking hebben op de hele bevolking», klinkt het ook in een regeringsmededeling. «Dit heeft het potentieel om roken bij jonge mensen ten vroegste al in 2040 bijna volledig uit te doven.»

Na de uitspraken verloren de aandelen van tabaksbedrijven British American Tobacco en Imperial Brands terrein.