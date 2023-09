Verenigd Koninkrijk wil wegwerp-e-sigaretten bannen: zit zo’n verbod er ook bij ons aan te komen?

Wekelijks 5 miljoen vapes in de vuilbak

De kritiek op de e-sigaret zwelt al geruime tijd aan. Recent onthulde The Guardian nog dat in het Verenigd Koninkrijk alleen al elke week 5 miljoen wegwerp-vapes in de vuilbak gegooid werden, vier keer zoveel dan in 2022. «Het probleem met wegwerpvapes is verder uit de hand gelopen», zegt Scott Butler van de Britse ngo Material Focus. «Wegwerpvapes zijn een van de meest milieuvervuilende, schadelijke en gevaarlijke consumentenproducten ooit gemaakt.» De ngo berekende bijvoorbeeld dat de lithium in alle weggesmeten e-sigaretten in het VK genoeg is om 5.000 batterijen voor elektrische auto's per jaar te maken.