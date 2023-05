Australië wordt eerste land dat recreatief vapen bant, zegt minister van Volksgezondheid

De import van vapes die niet bestemd zijn voor de rekken van de apotheken, zal verboden worden. Ook alle wegwerp-e-sigaretten worden in de ban geslagen. En het aantal beschikbare verpakkingen, smaakjes en kleurtjes wordt beperkt. «Geen kauwgomsmaken meer, geen roze eenhoorns meer of vapes vermomd als markeerstiften, zodat kinderen ze in hun pennenzak kunnen verstoppen. In plaats daarvan krijgen we eenvoudige verpakkingen met eenvoudige smaken», zei minister Butler.