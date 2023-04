Klacht wegens roekeloos gedrag na brand in Notre-Dame: «Autoriteiten lieten loodvervuiling betijen»

In Frankrijk is een onderzoeksrechter aangesteld om een klacht rond «roekeloos gedrag» te onderzoeken. Die klacht werd ingediend naar aanleiding van de enorme loodvervuiling, veroorzaakt door de brand in de Notre-Dame in 2019. Dat vernam het Franse persbureau AFP uit goede bron en werd aan hen bevestigd door een bron binnen het gerechtelijk onderzoek.