TikTok-hack: helpt appelazijn om te vermageren?

Ten eerste versnelt appelazijn ons metabolisme, doordat die onze spieren en lever dwingt om meer glucose en dus calorieën te verbranden. Ten tweede heeft de vloeistof een absorberende werking op ons vet, waardoor we er minder van gaan opslaan. Tot slot vermindert appelazijn onze eetlust door zijn centrale werking op de hersenen. Denk je dat we hier onzin verkopen? Bekijk dan zelf de video waarin dokter Dukan alles uitlegt:

Eén tot twee soeplepels per dag

Een Japanse studie heeft het vermagerend effect van appelazijn aangetoond. 144 volwassenen met obesitas werden ingedeeld in 3 groepen voor 3 maanden. De eerste groep nam elke dag één soeplepel appelazijn in voor een van de twee maaltijden en verloor daardoor 1,2 kilogram. De tweede groep nam twee soeplepels per dag en verloor 1,7 kilogram. De derde groep was de controlegroep en kreeg een placebo. Die groep was niet afgevallen en kwam een halve kilo bij.

Wie zijn gewicht onder controle wil houden, adviseert dokter Dukan dus om één of twee soeplepels appelazijn te drinken per dag, en dat vlak voor de maaltijd. Personen met een gevoelige maag moeten echter opletten: zij mogen niet meer dan één soeplepel per dag innemen en lengen de appelazijn best nog aan met water.

Geen wondermiddel

Je moet natuurlijk niet alles geloven wat op het Internet staat. Dokter Dukan krijgt namelijk ook vaak kritiek uit verschillende hoeken. Zijn Dukanmethode, een populair eiwitrijk dieet dat snel gewicht doet verliezen, werd bijvoorbeeld door de British Dietetic Association drie jaar op rij uitgeroepen tot het nummer 1 dieet om te vermijden. Volgens Iris Groenenberg, expert Voeding en Gezondheid, is het een fabeltje dat appelazijn vet afbreekt. «Er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat het drinken van zure drankjes invloed heeft op de vetverbranding of dat ze helpen bij het afvallen», vertelt Groenenberg aan Metro Nederland. Geloof dus niet te snel dat appelazijn een wondermiddel is, maar eet nog steeds evenwichtig, beweeg voldoende en drink water.