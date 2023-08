Vrouw beweert dat ze door DEZE vraag te stellen tijdens een sollicitatie, altijd werd aangenomen

Jennifer Reardon beweert dé sleutel te hebben tot een positieve sollicitatie. Meer nog: ze werd elke keer al aangenomen nadat ze een bepaalde vraag stelde. De 26-jarige influencer uit Chicago deed de onthullingen in een TikTok-video. «Aan het einde van je sollicitatie stel je nog een laatste vraag: ‘Hebben jullie nog bepaalde twijfels over mij?’. Die zullen ze immers hebben en dát is het moment om ze te bespreken. Als je dat gedaan hebt, hebben ze geen twijfels meer en krijg je nadien te horen dat je de job hebt», klinkt het.