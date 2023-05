Vrouwen verliezen hun seksuele lust naarmate ze ouder worden: mythe of realiteit?

Vaak wordt gedacht dat vrouwen hun interesse in seks verliezen naarmate ze hun midlife naderen en voorbij zijn. Een nieuwe studie heeft echter aangetoond dat dat niet voor alle vrouwen het geval is. «Voor een kwart van de bevraagde vrouwen blijft seks belangrijk, ongeacht hun leeftijd», aldus onderzoekster Holly Thomas.

Vorige studies beweerden inderdaad dat vrouwen op leeftijd minder seksueel actief worden. Volgens Dr. Thomas, assistent-professor geneeskunde aan de Universiteit van Pittsburgh, is het probleem met dievoorgaande studies dat ze verschillende tijdstippen in het leven van de vrouw met elkaar vergelijken. «Zo kom je uit op gemiddeldes, waardoor het lijkt alsof iedereen hetzelfde pad volgt.»

Drie soorten vrouwen

Het SWAN-project, wat staat voor Study of Women’s Health Across the Nation, heeft daarom de seksuele wil van meer dan 3.200 vrouwen over vijftien jaar tijd gevolgd. De onderzoekers hebben drie verschillende evoluties vastgesteld in hun seksuele verlangens.

28% van de vrouwen bevestigden inderdaad het traditionele beeld dat seks voor hen minder belangrijk wordt vanaf hun midlife. Ongeveer hetzelfde aantal vrouwen (27%) gaf echter het omgekeerde aan. Zij behouden graag nogwat spanning tussen de lakens gedurende hun 40, 50 en 60er jaren. Het merendeel (48%) hechtte waarde aan een gezond seksleven toen zij de menopauze ingingen, maar die belangstelling nam af tijdens hun 50- en 60-er jaren.

Verschil in opleiding en etniciteit

De vrouwen voor wie seks op latere leeftijd belangrijk blijft, waren meestal hoger opgeleid, minder depressief en hadden voor hun midlife meer seksuele voldoening ervaren. Doordat hoogopgeleide vrouwen vaak een hoger inkomen hebben, voelen ze zich stabiel en minder gestresseerd. «Op die manier hebben ze meer ruimte om prioriteit te maken van hun seksuele leven, omdat ze zich geen zorgen hoeven te maken over andere dingen», stelt onderzoekster Holly Thomas.

Ook etniciteit bepaalt of vrouwen seks tijdens hun midlife al dan niet belangrijk vinden. Voor Chinese en Japanse vrouwen bleek dat minder het geval dan bijvoorbeeld voor Afro-Amerikaanse vrouwen. «Dat komt eerder door sociaal-culturele dan door biologische factoren», verklaart Thomas. «Verschillende culturele groepen hebben andere houdingen over de vraag of het ‘normaal’ is voor een vrouw om seks te blijven waarderen als ze ouder wordt.»

“Niet abnormaal”

Onderzoekster Thomas vindt de resultaten van de studie «niet abnormaal». «Als vrouwen met hun partner kunnen praten en ervoor zorgen dat hun seksuele betrekking hen voldoening geeft en plezierig is, dan is de kans groter dat ze seks als zeer belangrijk ervaren als ze ouder worden», aldus Thomas. Volgens dokter Stephanie Faubion, die niet bij de studie betrokken was, biedthet onderzoek waardevolle inzichten aan artsen, die het afnemende seksuele verlangen van een vrouw momenteelzouden afdoen als een natuurlijk onderdeel van ouder worden.