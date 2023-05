Waarom deze truc van Pedro Pascal werkt tegen angst

Pedro, 48, onthulde zijn subtiele techniek tijdens een ontroerend moment met zijn The Last of Us-collega Bella Ramsey, 19, op de rode loper. Tijdens een evenement ter ere van de razend populaire apocalyps show, hield Pedro de palm van zijn hand tegen zijn hart.

Compassie voor jezelf

Waarom is een hand op het hart dan zo geruststellend? Een manier vinden om zowel de kwetsbaarheid te erkennen als jezelf te steunen is de sleutel - «precies wat Pedro Pascal hier doet», legt Milford uit. «De hand over het hart is de angst toelaten, niet zien als een vijand die je moet verslaan, en het is ook een fysieke manifestatie van steun.»