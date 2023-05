Gwyneth Paltrow openhartig over seks met bekende Hollywoodacteurs: «Technisch uitmuntend»

Gwyneth Paltrow kennen we van kaskrakers zoals ‘Shakespeare in Love’ en ‘The Talented Mr. Ripley’, maar ook in ‘Seven’, een psychologische misdaadthriller uit 1996, speelde ze een hoofdrol. Eén van haar tegenspelers was Brad Pitt (59), met wie ze destijds ook een relatie begon. Ze waren zelfs een jaar verloofd, maar een huwelijk kwam er nooit van. «Het was meteen liefde op het eerste gezicht. Maar ik was nog zo jong en wist niet wie ik was, dat moest ik nog volop ontdekken. Ik was zo verdrietig toen Brad en ik uit elkaar gingen. Het was de juiste beslissing, maar het was zeer moeilijk», vertelt ze in de podcast ‘Call her daddy’.