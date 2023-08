Waarom gaan zoveel koppels uit elkaar tijdens of na een vakantie?

Deze zomer werd door de media omgedoopt tot de ‘Summer of break-ups’. De reeks beroemdheden die deze zomer een punt zette achter hun relatie of huwelijk blijft dan ook oplopen: Ariana Grande, Rosalia, Natalie Portman, Canadees premier Justin Trudeau, de moeder van Beyoncé en deze week Britney Spears. En misschien merk je in je omgeving ook een plotse opeenstapeling aan relatiebreuken. Waarom gaan zoveel koppels uiteen in de zomer?

Als er één periode is waarin koppels zich in de gevarenzone bevinden, is het wel de zomer. Dit seizoen is niet alleen de tijd van het jaar met de zonnigste dagen, de langste avonden en meest heldere hemels. Het is ook het seizoen van de gebroken harten. Maar hoe komt dat? Wij leggen het je uit.

«24 uur per dag samen»

De hitte ligt niet aan de basis van al die relatiebreuken. Eerder het simpele feit dat koppels op vakantie meer tijd samen doorbrengen, maakt dat twijfelt opduikt. Relatie-expert Vanessa Muyldermans: «Op vakantie ben je 24 uur per dag, 7 dagen per week samen. In het beste geval gaat de relatie goed en besteden geliefden meer aandacht aan elkaar. Dat kan de band versterken.» Maar, als er al een flink haar in de boter zit voor partners op vakantie vertrekken, kan al die tijd samen de conflicten net erger maken.

Geen vakantie dan maar?

Je vakantie afzeggen uit angst dat het uitloopt op een breuk, is niet de oplossing. De expert raadt aan om te proberen om je problemen op te lossen voordat je op vakantie gaat om een breuk te voorkomen. «Het beste is om die dingen van tevoren op te lossen, of in ieder geval om dat te proberen. Op die manier draag je minder emotionele bagage met je mee», raadt Muyldermans aan. En als je relatie de vakantie overleeft, ziet het ernaar uit dat die weleens lang zal kunnen standhouden.

Lees ook Maken seksspeeltjes ons onvruchtbaar?