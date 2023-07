Waarom zagen mensen er vroeger ouder uit?

Als je ooit de oude fotoalbums van je familieleden hebt bekeken, of naar oude tv-programma's hebt gekeken, is deze gedachte misschien bij je opgekomen: waarom zien die tieners er in hemelsnaam uit alsof ze zich zorgen maken over hypotheken en pensioenen op weg naar hun tweejaarlijkse prostaatonderzoek?

Zoals Michael Stevens van Vsauce in de video hieronder uitlegt, zijn de verouderingspercentages in de loop der tijd veranderd door factoren als levensstandaard, verbeterde gezondheidszorg en keuzes in levensstijl - natuurlijk zijn er in de gelukkigere delen van de wereld, en zelfs binnen regio's waar deze verbeteringen zijn doorgevoerd, verschillen tussen verschillende groepen op basis van inkomen en klasse.

Hoewel het misschien geen schok is dat een betere levensstandaard invloed heeft op hoe je ouder wordt (verrassing, als je in een kantoor werkt zul je beter oud worden dan een Victoriaanse schoorsteenveger die 20 sigaretten per dag rookt), is de verandering verrassend merkbaar in de loop van slechts een paar decennia.

Biologisch jonger

Een in 2018 gepubliceerd onderzoek onderzocht de veranderingen in biologische veroudering (zoals bloeddruk en longfunctie) in relatie tot chronologische leeftijd, tussen 1988 en 2010. Ze ontdekten dat er zelfs in dit korte tijdsbestek significante verschillen in veroudering waren, waarbij recentere generaties biologisch ‘jonger’ waren dan degenen die voor hen kwamen.

«In de afgelopen 20 jaar lijkt de biologische leeftijd van de Amerikaanse bevolking te zijn gedaald voor mannen en vrouwen in alle leeftijdsgroepen», schreef het team in het onderzoek.

Ongelijke verandering

«De mate van verandering was echter niet hetzelfde voor mannen en vrouwen of per leeftijd. Onze resultaten toonden aan dat jonge mannen grotere verbeteringen ondervonden dan jonge vrouwen. Deze bevinding kan verklaren waarom de sterfte onder jongvolwassenen meer is afgenomen bij mannen dan bij vrouwen, wat bijdraagt aan het verkleinen van de genderkloof in sterfte. Daarnaast waren de verbeteringen ook groter voor oudere volwassenen dan voor jongere volwassenen.»

