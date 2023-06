Warm? Ontdek welke vrucht je helpt de hitte te overwinnen

Wij Belgen hebben een moeilijke relatie met het weer. Wanneer de zon zich in de wintermaanden amper laat zien, doen we niets anders dan klagen. En nu het zomer is en de temperaturen de hoogte in klimmen, vinden we dat ook maar niks. Vooral als je in een stedelijke omgeving woont, is afkoelen niet altijd even makkelijk en dat kan leiden tot de nodige frustratie. Maar wist je dat er een vrucht bestaat die je daarmee kan helpen?