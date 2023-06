Wat is de ideale muziek om te studeren?

De tijd om te blokken en te herhalen is weer volop aan de gang. We hebben allemaal zo’n beetje onze eigen technieken en trucjes om ons te kunnen concentreren. Sommigen van ons zetten Roland-Garros op, al is het niet zeker of dat meteen de meest efficiënte methode is. Anderen genieten van de zon en gaan ergens in het groen zitten (en studeren!), in het bos of aan de oever van een meer. Daarnaast heb je uiteraard studenten die weren bij stilte. Zij zoeken het liefst een plaatsje in een bibliotheek of sluiten zich op in hun kot of in een klooster (ooit zelf gedaan!).

De LoFi-aanpak