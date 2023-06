Wat is mid-mute dating, de nieuwste toxic trend?

Hoewel we graag geloven in het beste in de mens, blijven mensen ook maar mensen. Dat betekent dat we fouten maken, anderen kwetsen en anderen niet altijd behandelen zoals we zelf behandeld zouden willen worden. Ook in de datingwereld. Eerlijk, iemand aan het lijntje houden hebben we wellicht allemaal weleens gedaan en ook ghosting is de meesten onder ons niet vreemd.