Wereld Diabetes Dag wil ziekte bespreekbaar maken: «Helft personen met diabetes is mentaal moe»

De Diabetes Liga bevroeg een 2.000-tal personen met diabetes, hun ouders en partners. De helft van de deelnemers met diabetes gaf aan dat ze «mentaal moe» zijn door de voortdurende praktische en/of emotionele last op hun schouders. Bij ouders van kinderen met diabetes was dat zelfs zeven op de tien. Zeven op de tien bevraagden met diabetes vonden bovendien dat er onvoldoende aandacht geschonken werd aan de mentale impact. Minder dan een op de vijf gaf aan dat hij na zijn diabetesdiagnose psychologische begeleiding kreeg.

Bespreekbaar

De Diabetes Liga vraagt daarom meer aandacht voor de vele kopzorgen die de ziekte met zich meebrengt. Lotgenoten worden momenteel al samengebracht via iniatieven zoals ’Diakids’ of ’Jong Diabeet’. Maar de Diabetes Liga roept nu op om ook over diabetes te praten in het ruime sociale netwerk van iemand met diabetes. «Maak diabetes bespreekbaar, onder vrienden en familie, op school en op het werk», zegt Inge Everaert, teamcoördinator Kenniscentrum, Beleid en Onderzoek van de Diabetes Liga.