Zedenfeiten in Brussels nachtleven nemen toe

Het aantal zedenfeiten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest neemt toe, vooral in de horeca en het uitgaansleven. Dat blijkt uit het antwoord van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) op een parlementaire vraag van parlementslid Bianca Debaets (cd&v).

Het aantal feiten van seksueel geweld en intimidatie stijgt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zo blijkt uit voorlopige cijfers die de Brusselse Coördinatie- en Steundirectie (CSD) registreerde voor het jaar 2023.

In de categorie ’drankgelegenheid’ gaat het om 20 aangiftes, waarvan acht over aantasting van de seksuele integriteit en tien over verkrachtingen. Er werden ook twee aangiftes gedaan voor voyeurisme. In de Brusselse dancings werden al drie aangiftes gedaan dit jaar, waarvan twee over aantasting van de seksuele integriteit en een verkrachting. Er waren ook negen aangiftes in de categorie ’attractie- en pretpark’.

Vooral in horeca

In 2022 waren er 29 aangiftes in de categorie ’drankgelegenheid’, zes aangiftes in de categorie ’attractie- en pretpark’, negen aangiftes in de categorie ’dansgelegenheid’, en een aangifte in de categorie ’kermis, festival en foor’. Een globaal stijgende tendens, denkt het CSD, «vooral in de horeca en drank- en dansgelegenheid».

In de jaren 2020 en 2021 waren er negen en 23 aangiften in de categorie ’drankgelegenheid’, zeven en vier in de categorie ’attractie- en pretpark’, twee keer één in de categorie ’dansgelegenheid’ en nul en twee in de categorie ’kermis, festival en foor’.

Ook in het park

En ook in de Brusselse parken worden heel wat zedenfeiten aangegeven. Uit de cijfers van een jaarlijkse momentopname blijkt dat er in 2022 en 2023 zeker 44 en 19 zedenfeiten werden aangegeven die plaatsvonden in de Brusselse gewestelijke parken. In 2020 en 2021 waren dat er 49 en 39, waarvan het grootste deel gebeurden in het Warandepark.

De cijfers van het Brusselse CSD zijn niet zo eenvoudig te interpreteren. Er is een sterke invloed van de coronacrisis op de cijfers van 2020-2021, en een groot «dark number» van mensen die geen klacht indienen.

Ook de gevolgen van de indeling van feiten in verschillende categorieën hebben een effect op de data. Zo wordt een persoon die vanuit een dancing onder verdovende middelen naar een woonst of wagen wordt meegelokt, bijvoorbeeld niet tot de categorie ’dansgelegenheid’ gerekend.

Lees ook Tien lifehacks om gezond te eten na vakantie