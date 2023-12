Zoveel vrouwen kampen met gezondheidsproblemen na een bevalling

Elk jaar krijgen wereldwijd minstens 40 miljoen vrouwen te maken met langdurige gezondheidsproblemen veroorzaakt door een bevalling, zoals pijn tijdens het vrijen, rugpijn, incontinentie of depressie. Dat blijkt uit nieuw onderzoek, waarover de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bericht.

Elk jaar brengen ongeveer 140 miljoen vrouwen nieuw leven ter wereld. Dat houdt in dat meer dan een kwart van hen waarschijnlijk te maken krijgt met «postnatale aandoeningen die maanden- of zelfs jarenlang aanhouden», aldus de WHO. Komen het vaakst voor: pijn tijdens het vrijen en lagerugpijn. Andere mogelijke problemen zijn incontinentie, angsten, depressie, tot bevallingsangst of nog secundaire onvruchtbaarheid.

«Niet genoeg erkend»

«Veel van die aandoeningen veroorzaken heel wat lijden, zowel emotioneel als fysiek, in het dagelijkse leven van vrouwen, tot lang na de geboorte», zegt Pascale Allotey, directeur seksuele en reproductieve gezondheid en onderzoek bij de WHO, in een persbericht. «En toch worden ze in het algemeen niet genoeg erkend, herkend en gerapporteerd.»

Experts roepen naar aanleiding van de studie op om meer aandacht te hebben voor de langetermijngezondheid van vrouwen en meisjes. «Vrouwen moeten tijdens hun leven, ook buiten het moederschap, toegang hebben tot een reeks diensten van zorgverleners die naar hun bezorgdheden luisteren en aan hun noden tegemoetkomen, zodat ze niet alleen de bevalling overleven maar ook van een goede gezondheid en levenskwaliteit kunnen genieten», aldus Allotey.

De studie werd gepubliceerd in het vakblad ‘The Lancet Global Health’, in het kader van een reeks over de gezondheid van moeders.

