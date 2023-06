Amber Heard betaalde Johnny Depp 1 miljoen als schikking

Smaadzaak

Depp had de actrice aangeklaagd voor smaad vanwege een artikel dat ze had geschreven over haar ervaringen met huiselijk geweld. Na een wekenlang proces stelde een jury Depp in het gelijk. De acteur noemde het merendeel van de verhalen die de afgelopen jaren over hem geschreven zijn «fantastische, gruwelijk geschreven fictie».