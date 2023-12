Amelie Lens toont dochtertje aan de wereld: «Een nieuwe soort liefde» (foto’s)

Nieuw hoofdstuk

Amelie en Sam vormen al 15 jaar een koppel. Vorig jaar gaven ze elkaar nog het jawoord in Toscane. Die trouw was uitgesteld, omdat Sam in 2020 in het ziekenhuis belandde door twee beroertes. Hierbij raakten zijn hersens beschadigd. Kiki is het eerste kindje voor het muzikale duo.