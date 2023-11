Andy Peelman deelt droevig nieuws: «Bedankt om áltijd aan mijn zijde te staan»

Jarenlang vertolkte Andy Peelman de rol van inspecteur Koen Baetens in ‘De Buurtpolitie’, waarin hij voortdurend vergezeld werd van zijn politiehond Barry, een Mechelse herder. De 40-jarige acteur deelde op Instagram dat Barry overleden is. «Maat. Collega. Partner in crime. Bedankt om áltijd aan mijn zijde te staan. Bedankt om het voor mij op te nemen wanneer er niemand anders was. Bedankt om mijn luisterend oor te zijn. Je was dé ster van het programma. We’ll meet again, soon... BARRY out», schrijft Andy.