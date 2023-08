Andy Peelman heeft leuk nieuws: «Eindelijk mag ik het uitschreeuwen!»

Vanaf 4 oktober kunnen we genieten van een gloednieuwe Sinterklaasfilm. In ‘Sint Ahoy’ belandt Sinterklaas per ongeluk in Curaçao, waar hij op een groep piraten stoot die op zoek zijn naar een schat. Eén van die snoodaards, Kapitein Kibbeling, wordt vertolkt door Andy Peelman.