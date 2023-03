Baas van Twitter heeft voortaan meeste volgers op eigen sociaal medium

De Amerikaanse ex-president Barack Obama, die het met 133,04 miljoen volgers moet stellen, is daarmee zijn eerste plaats kwijtgespeeld. Nummer drie op de ranglijst is de Canadese popster Justin Bieber, met 113,3 miljoen volgers. Zangeres Katy Perry staat met 108,5 miljoen volgers op de vierde plaats, nummer vijf is zangeres Rihanna met 108,2 miljoen volgers.

Elon Musk is zeer actief op Twitter. Hij verspreidt via zijn account regelmatig erg omstreden standpunten en niet-correcte informatie. Zo is hij een tegenstander van coronavaccins.

44 miljard dollar

De ranglijst toont meteen ook aan dat Twitter nog altijd een heel stuk kleiner is dan de onlineplatformen van Meta. Zo telt de Portugese voetballer Cristiano Ronaldo maar liefst 568 miljoen volgers op Instagram.

Musk, die ook bekend is als hoofd van de elektrische autofabrikant Tesla, had in oktober vorig ongeveer 44 miljard dollar betaald om Twitter over te kopen.