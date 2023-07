‘Barbenheimer’ groot succes in Belgische zalen

Australië zou het eerste land ter wereld kunnen worden dat een einde kan maken aan de hiv-epidemie. «Het feit dat we het kunnen hebben over het elimineren van hiv-besmettingen in welk land dan ook is ongelooflijk. Het toont aan wat mogelijk is en geeft ons hoop», aldus directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie Tedros Adhanom Ghebreyesus in het kader van de twaalfde conferentie van de International Aids Society (IAS), die van 23 tot 26 juli plaatsvindt in Brisbane.