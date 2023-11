Bebe Rexha verbaast volgers in badpak: «Je ziet er zo sexy uit!» (foto’s)

Bebe Rexha vertoeft momenteel in Singapore, waar momenteel temperaturen gemeten worden van rond de 30 graden. De 34-jarige zangeres, die wereldberoemd werd door haar hit ‘Last Hurrah’, geniet dan ook met volle teugen van het zomerse weer en deelde enkele kiekjes waarop ze in een zwart badpak ligt te zonnen.

Droom

Haar volgers steken hun enthousiasme niet onder stoelen of banken. «Je bent een droom, de allermooiste droom», «Hoe kan iemand zo perfect zijn?!», «Oh mijn God, zo mooi», «Je ziet er gewoonweg hemels uit», en «Je ziet er zo sexy uit!», lezen we onder meer in de vele reacties.