Belg Bart wint ‘Big Brother’: «Mijn mentaliteit gaf de doorslag»

«Het voelde onwerkelijk toen ik mijn naam hoorde», vertelt Bart achteraf. «Ik ben al wat ouder, dus ik dacht dat de kijkers voor iemand jonger zouden kiezen. In het huis weet je niet wat er zich in de buitenwereld afspeelt, en is het gokken of de kijkers je al dan niet leuk vinden.»