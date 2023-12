Ben Weyts haalt uit naar videoclip Camille: «Dit eindigt vaak in dierenleed»

«Leg alsjeblieft geen dieren onder de kerstboom», schrijft minister Weyts. «Het moet altijd een bewuste en weloverwogen keuze zijn om een dier in huis te halen. Want anders eindigt het vaak in dierenleed.» In een volgende tweet gaat hij verder: «Mijn liefde en allerbeste vriend, zingt CAMILLE. En dat zijn onze dieren inderdaad! Als je er zelf voor gekozen hebt en als je hen zeker alles kan geven wat ze nodig hebben.»

Zijn tweet krijgt veel kritiek. «Ik denk dat de gemiddelde Vlaming wel door heeft dat dit een videoclip is en het niet de bedoeling is om effectief een dier onder de kerstboom te leggen», reageert iemand. Of ook: «Ons onderwijs help je volledig naar de vanen, maar op mensen die wel succes hebben daar geven we wel commentaar op. Belachelijk», dixit cd&v’er Thibo Temmerman.