‘Big Brother’-presentatrice Geraldine Kemper geniet halfnaakt van de zon: «Je ziet er goed uit!» (foto)

Geraldine Kemper, die we vooral kennen als presentatrice in ‘Big Brother’, vertoeft momenteel in het zuiden van Frankrijk en geniet daar van zomerse temperaturen. De 33-jarige blondine postte een kiekje op Instagram waarop ze topless in een bootje een boek aan het lezen is. «Vakantiemodus proberen vast te houden. In ieder geval het vele lezen. Had mezelf een E-reader cadeau gedaan. Dus heerlijk gelezen. En dat wil ik blijven doen», schrijft ze erbij.