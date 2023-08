Bijna 2000 Harry Potters verbreken wereldrecord (foto’s)

Harry Potter wordt 25

De recordpoging viert de 25ste verjaardag van het eerste boek uit de reeks rond Harry Potter in Duitsland. In Engeland was het boek al in de zomer van 1997 verschenen. Uiteindelijk verschenen er zeven boeken, die telkens de avonturen van Harry Potter en zijn vrienden gedurende een schooljaar op Zweinstein volgen. De boeken werden door miljoenen mensen gelezen en werden ook succesvol verfilmd.