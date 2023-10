‘Blind Gekocht’ neemt alweer afscheid van bekend gezicht: «Ik ga u zo hard missen!»

Helaas, in het zesde seizoen van ‘Blind Gekocht’ verdwijnt na interieurarchitect Bart Appeltans (41) en makelaar Béa Vandendael (58) nu ook interieurarchitecte Kelly Claessens (41). Dat kondigde de ‘queen of colour’ zelf aan op Instagram. «Drie jaar lang heb ik een fantastische tijd gehad met ‘Blind Gekocht’. Ik heb geweldige mensen leren kennen en ik heb zoveel mogen betekenen voor gezinnen die mij echt nodig hadden», klinkt het.

Nieuwe uitdagende projecten

De sympathieke brunette wil zich focussen op haar eigen projecten. «Na deze drie jaar is het voor mij nu tijd voor vernieuwing. Als ‘queen of colour’, zoals Jani het zo mooi zegt, ben ik klaar om nieuwe en opwindende projecten in de interieurwereld te lanceren. Er staan veel nieuwe uitdagende projecten op mijn agenda als interieurexperte en helaas is het momenteel niet haalbaar om deze allemaal te combineren met de drukke planning van ‘Blind Gekocht’. Dank allemaal voor jullie enthousiasme, en tot snel voor meer interieur-avontuur!», aldus Kelly. Wie haar opvolger wordt, komen we binnenkort pas te weten.