Boer Kim en Emi uit ‘Boer zkt Vrouw’ hebben heuglijk nieuws: «Ik ben nog nooit zo zeker van iets geweest»

Wat een sprookje! Vorig jaar maakten ze bekend dat ze gingen samenwonen, nu doen ze daar nog een stevig schepje bovenop. Aardappelboer Kim, die in het datingprogramma eerst voor Ginny koos, maar uiteindelijk voluit voor Emi ging, heeft Emi ten huwelijk gevraagd. «Twee jaar geleden is het allemaal begonnen. Tijdens ‘Boer zkt Vrouw’ hadden we de meest romantische date van ons leven. Als verrassing heeft Kim er afgelopen weekend voor gezorgd dat we deze date konden herbeleven. Maar dat was nog niet alles... ‘Ik moet nog iets vragen’, zei hij. ‘Wilt gij met mij trouwen?’ Ik ben nog nooit zo zeker van iets geweest. Honderd keer ja! The beginning of always», glundert Emi op Instagram.