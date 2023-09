Brecht uit ‘Blind Getrouwd’ over fysiek contact: «Ik vroeg Jolien of dat oké was»

Brecht, die in ‘Blind Getrouwd’ gekoppeld werd aan Jolien, praat in een interview openhartig over de eerste momenten met zijn kersverse bruid. Hij blikt ook even vooruit op het traanmomentje van volgende week.

Het was meteen duidelijk dat Jolien en Brecht qua uiterlijk een goede match waren. De reactie van Brecht bij hun eerste ontmoeting sprak boekdelen. «In het prille begin is de aantrekkingskracht vooral op het uiterlijk gericht. Jolien is ook echt het type waarover ik met de experts had gesproken. Ze is heel vrouwelijk, en ze stráált gewoon elegantie uit. Ik had meteen een wowgevoel. En Jolien blijkbaar ook», vertelt hij in TV Familie.

Intieme trouwfoto’s

De 32-jarige brandweerman nam de voormalige Miss Gent bij de trouwfoto’s meteen goed vast. «Ik vroeg Jolien of het oké was dat ik haar rond haar middel vasthield, zoals de fotograaf vroeg. En dat was geen enkel probleem voor haar. Ook die kus ging vanzelf. Ik merkte dat Jolien het allemaal prima vond. Maar het was belangrijk om daarover op dezelfde golflengte te zitten. Ik wilde haar de vrijheid en ruimte geven die ze nodig had, snap je? Het is essentieel om je emotioneel comfortabel te voelen bij iemand», klinkt het.

Jolien in bikini

Tijdens de huwelijksreis gaf hij zijn ogen de kost toen Jolien in bikini in het zwembad wandelde. «Tja, ik ben ook maar een man, nietwaar? (lachje) Túúrlijk kon ik mijn ogen toen niet van haar afhouden! Als zo’n aantrekkelijke vrouw - en ‘t was dan nog mijn kersverse eigen vrouw - voor je staat... Het zou vreemd zijn als je dan de andere kant op zou kijken. Ik was echt wel, euh, afgeleid, zal ik maar zeggen», knipoogt hij.

Brecht in tranen

In een teaser van de volgende aflevering zagen we Brecht in tranen. Op sociale media vragen heel wat mensen zich af wat er precies gebeurd is. Veel mag hij daar echter nog niet over kwijt. «Ik heb het op huwelijksreis even moeilijk gehad, da’s waar. Vanwaar die tranen kwamen? Dat is aan de kijker om te ontdekken, ik kan en mag daar niets over zeggen. Enkel dat dit hele avontuur een rollercoaster aan emoties in mij naar boven heeft gebracht», besluit hij.