Camille Dhont heeft fantastisch nieuws: «Ik kan niet wachten!»

Vorig jaar vulde Camille Dhont maar liefst vijf keer de Lotto Arena, maar de ‘sky is the limit’, dus gaat ze deze keer voor het Sportpaleis. Op 4 mei 2024 om 14 uur, om precies te zijn. «Binnen exact 365 dagen sta ik in HET SPORTPALEIS! Met een gloednieuwe show, nieuwe liedjes, nieuwe acts, en veeeeeel MAGIE! Ik kan niet wachten om dit met jullie te mogen beleven», schreeuwt ze het mooie nieuws van de daken.