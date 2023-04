Cannes verdedigt openingsfilm met Johnny Depp: «Dit was geen controversiële keuze»

In ‘Jeanne du Barry’ volgen we het leven van de wereldberoemde vorst Lodewijk XV. Die kleinzoon van de Zonnekoning werd in 1793 geëxecuteerd tijdens de Franse Revolutie. Die rol zal vertolkt worden door Johnny Depp. Op 16 mei gaat de film in wereldpremière op het filmfestival van Cannes, ongeveer een jaar nadat het proces tussen Depp en Amber Heard van start ging. In die zaak beschuldigden de twee elkaar van laster. Heard verloor de zaak en moet 10 miljoen dollar betalen aan Depp, terwijl Depp 2 miljoen dollar aan Heard moet. De rechtszaak, die zes weken duurde, schetste een negatief beeld van beide Hollywood-figuren. Bovendien verloor Depp in 2018 nog een rechtszaak tegen The Sun, die hij aanklaagde voor laster nadat Heard getuigde over haar vermeende mishandeling.