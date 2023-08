Carry Goossens opgenomen op spoed tijdens repetitie ‘James de musical’: «Ik werd draaierig en had zoveel pijn»

Het incident gebeurde tijdens de generale repetitie van ‘James de musical’, waarin Carry Goossens als verrassingsgast optrad. De 70-jarige acteur, die we vooral kennen als Oscar in ‘F.C. De Kampioenen’, moest al dansend het podium opkomen. Maar toen ging het mis. «Ik maakte een verkeerde beweging en voelde een serieuze prik in mijn linkerkuit. Ik werd draaierig en had zoveel pijn dat ik het bewustzijn verloor. Toen ik weer bijkwam, was ik lijkbleek en aan het zweten. Ik kon ook niet meer spreken. James liet meteen een ambulance komen», vertelt hij in Het Laatste Nieuws.

Herstellen

Goossens werd naar spoed overgebracht, waar ze hem volledig onderzochten. «Mijn hart en bloed bleken in orde, maar ik had wel een spierscheur van twee centimeter opgelopen. Ik was daardoor even in paniek, want tien jaar geleden maakte ik iets soortgelijks mee. Toen ging het om een scheurtje van 3,8 centimeter. Twee millimeter meer en ik had toen geopereerd moeten worden. Uiteindelijk zat ik toen toch nog drie maanden in een rolstoel en moest ik jammer genoeg forfait geven voor een theaterrol. Deze keer is het minder erg en heb ik volgens de dokters wellicht enkel veel ijs, pijnstillers, zalfjes en tien dagen rust nodig. Over twee weken hoop ik hersteld zijn. Dat moet ook, want dan starten de repetities van ‘Achter de schermen’, een theatervoorstelling in het Fakkeltheater», klinkt het.