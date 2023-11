Charlotte Van Brabander uit ‘De Verraders’ onthult of ze al miljonair is: «Ik ben een workaholic»

Momenteel is Charlotte Van Brabander te zien in ‘De Verraders’, maar in het echte leven is ze de oprichtster van ‘Slim Sparen’ en werd ze zelfs wereldkampioen pokeren. In een interview verklapt ze of ze haar schaapjes nu dan al op het droge heeft.

Afgelopen zondag barstte ze nog in tranen uit in het spannende televisieprogramma ‘De Verraders’. Dat waren geen krokodillentranen, want net voor de opnames ontdekte ze dat ze zwanger was. «Mijn hormonen gingen alle kanten uit, ik sloeg soms tilt», legt ze uit in Dag Allemaal.

Taboe rond geld doorbreken

De 33-jarige finfluencer werd vorig jaar wereldkampioen online poker bij de vrouwen en is al jaar en dag beleggingsexpert. Zo lanceerde ze haar eigen platform ‘Slim Sparen’ om mensen allerhande tips te geven rond het investeren van spaargeld. Ook maakt ze er een sport van om het taboe rond geld doorbreken. «Vraag mensen op straat eens wat hun favoriete seksstandje is, je zal daar sneller een antwoord op krijgen dan op de vraag hoeveel geld er in hun portefeuille zit», klinkt het.

Geen geldzorgen meer

Blijft de vraag of Charlotte met al haar ervaring zelf al miljonair is? «Helaas nog niet. Maar ik werk hard, ik ben zelfs een beetje een workaholic. Met als doel: vóór mijn veertigste voldoende op mijn rekening hebben staan om me een leven lang geen zorgen over geld te hoeven maken. Wat niet wil zeggen dat ik nadien niets meer zal doen. Ik wil gewoon niet meer hoeven na te denken over wat financieel kan en wat niet kan. ‘Shit, kom ik wel rond als ik ooit een rusthuis zal moeten betalen?’ Met die kwellende gedachte in mijn achterhoofd wil ik niet met pensioen gaan», vertelt ze.

Kennis overdragen

Ook haar dochter Billie June, die pas drie maanden oud is, wil ze die raad meegeven. «En als zij later ook slim spaart, wordt ze ooit miljonair. Daar ben ik van overtuigd. Zelf is ze daar nog niet mee bezig, natuurlijk. Als Billie June op tijd en stond haar borstvoeding krijgt, is zij al meer dan tevreden», lacht ze.