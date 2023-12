‘De Inspecteur’ van Sven Pichal heeft opvolger: ‘WinWin’

Taveirne zal elke dag aan de slag gaan met een verhaal, vraag, getuigenis of ervaring van een luisteraar. Elke week schakelt hij ook de hulp in van alle luisteraars om op zoek te gaan naar dé ultieme tips voor de ’WinWin van de week’ en elke woensdag brengt Taveirne het ’WinWinkelnieuws’. Wie een vraag, tip of probleem heeft voor het consumententeam kan die sturen naar winwin@radio2.be of een bericht sturen in de Radio2-app met de hashtag #WinWin.