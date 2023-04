Demi Moore (60) maakt indruk in bikini: «Ze lijkt niet ouder dan 40!» (foto)

In november mocht Demi Moore 60 kaarsjes uitblazen. Leeftijd is echter maar een getal, want de ‘G.I. Jane’-actrice ziet er zo goed uit dat heel wat volgers haar jonger schatten. «60 jaar en nog steeds ziet ze er niet ouder dan 40 uit», wordt er gereageerd op een foto waarop ze in bikini van het mooie weer geniet met haar hondje Pilaf. «Ze wordt met het jaar aantrekkelijker. Je ziet er goed uit, Demi!», laat nog iemand weten. «Je lijkt maar niet te verouderen», luidt het nog.