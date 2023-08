Dit moet je weten over Mustii, de Belgische inzending voor het Eurovisiesongfestival

De RTBF stuurt singer-songwriter Mustii volgend jaar naar het Eurovisiesongfestival in het Zweedse Malmö. Dat heeft de Franstalige openbare omroep woensdag bekendgemaakt. De 32-jarige Brusselaar is zanger, schrijver, componisten acteur.

Mustii is de artiestennaam van de 32-jarige Thomas Mustin uit Brussel. Hij bracht al twee albums uit en is naast singer-songwriter ook acteur. Mustin speelde onder meer mee in de RTBF-reeks La Trêve, die ook op Netflix te zien is.

Wie is Mustii?

Mustii timmert al jarenlang aan zijn carrière, zowel als acteur als muzikant. Hij speelde onder meer de hoofdrol in ‘Je voulais juste rentrer chez moi’ (2017). In 2019 won hij de Magritte prijs voor ‘Beste jonge mannelijke talent’ voor zijn rol als Hamlet in het theater. Ook in 2024 keert hij terug naar het witte doek in ‘La nuit se traîne’.

Ook als popmuzikant werd hij al snel succesvol. Hij verkocht bijvoorbeeld drie keer de Ancienne Belgique uit. In 2024 brengt hij een nieuw album uit. Er is nog niets bekend over het nummer dat hij in Zweden zal voorstellen.

Het Eurovisiesongfestival vindt in 2024 plaats in Malmö. De halve finale’s zijn op 7 en 9 mei. De finale vindt plaats op zaterdag 11 mei.

