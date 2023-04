Dit was volgens boer Stef de echte reden waarom Elien plots vertrok uit ‘Boer zkt vrouw’

Gisteren zagen we hoe Stef wakker werd ge-sms’t door Elien. In haar bericht schreef ze dat ze zich onzeker voelde en niet meer geloofde dat Stef haar zou verkiezen boven de andere twee dames, Leen en Annelore. Haar vertrek kwam voor hem even onverwacht als voor de kijker, al is er wel een grote nuance. «Op tv kwam er veel drama aan te pas, maar zo heb ik dat toch niet ervaren. Ik vond haar vertrek ook niet gênant, omdat ik niet verrast was. Elien had me de avond ervoor tijdens een wandeling zonder camera’s verwittigd wat ze van plan was. Ze legde heel eerlijk uit dat ze zich onzeker voelde en een klik miste. Ze vond ook dat ze door die 24-uursdate zonder haar een onoverbrugbare achterstand had opgelopen en veronderstelde dat ik me meer aangetrokken voelde tot Leen en Annelore. Die vond ze ook beter bij mij passen. Een misverstand, want het was nog veel te vroeg om al zo’n conclusies te trekken. Ik wilde Elien heel graag echt nog beter leren kennen. Maar zij mij dus niet», vertelt hij in Het Laatste Nieuws.