Dit zijn de 8 deelnemers van het nieuwe seizoen van Blind Getrouwd

De 4 koppels wagen samen de sprong, trouwen allemaal op dezelfde dag en na een huwelijk en petit comité komen de koppels en hun familie en vrienden samen op één groot trouwfeest. Na de huwelijksreis en een pittige periode die samenwonen heet, moeten de koppels na een 7-tal weken beslissen: zijn ze klaar voor de rest van hun leven samen en blijven ze getrouwd?

Matthieu Angel (32) uit Overijse

«Ik leef graag voluit en doe graag veel nieuwe ervaringen op. Meedoen aan Blind Getrouwd past dus perfect bij wie ik ben»

Matthieu (foto rechtsonder)- in Overijse beter bekend als ‘den Bolle’ - is IT Team Manager bij een grote supermarktketen. Na de werkdag vind je hem en zijn vrienden terug in de druivenserre die ze samen onderhouden, op een spelletjesavond of op café. Vriendschap is dan ook een heel belangrijk deel van Matthieus leven. Hij is erg sociaal en probeert graag nieuwe dingen. Matthieu is sportief en houdt van lopen, boulderen en hiken. Dat laatste brengt hem niet alleen op mooie plekjes in ons land, ook een verre reis met de rugzak schrikt hem niet af. Hoe avontuurlijker, hoe beter. Patagonië stond lang bovenaan zijn bucketlist, maar sinds dit voorjaar is ook die reis afgevinkt. Zijn volgende droombestemming is Mongolië. Liefst te paard. Al kan hij niet paardrijden.

Matthieu is op zoek naar een positief ingestelde vrouw, met wie hij nieuwe herinneringen kan maken. Iemand die er net als hij helemaal voor wil gaan. Iemand die binnen een relatie streeft naar evenwicht tussen vrijheid en connectie, net zoals hijzelf.

Emile Vandekerckhove (28) uit Zwijnaarde

«Toen ik het nieuws kreeg dat ik ging trouwen, heb ik tot 3 uur ’s nachts liggen ijsberen. Excuses aan de buren die dachten dat er een inbreker bezig was»

Emile (foto eerste linksboven) is een sportieve, vrolijke West-Vlaming die een nieuwe heimat vond in Gent, waar hij co-houst met twee vrienden. Zijn uitgebreide vriendenkring is de steun en toeverlaat in zijn leven. Hij heeft een sterke band met zijn zus, die ook nog eens de mama is van zijn petekindje en grote oogappel: Ziggy. Emile woonde 3 jaar bij zijn opa, met wie hij een erg bijzondere band had. Hij is ongelooflijk empathisch, zorgzaam én kan goed luisteren. Hij haalt energie uit zorgen voor mensen, én voor dieren. Emile is namelijk vrijwilliger bij de dierenvoedselbank.

Ondanks het feit dat hij zijn job als Sales Engineer ontzettend graag doet, werkt hij toch vooral om te leven én om te reizen. Hij maakt vaak in zijn eentje lange, verre reizen, met vijf maanden Zuidoost-Azië als top of the bill. Emile zoekt een loyale, avontuurlijke vrouw die een luisterend oor kan bieden en diepgaande gesprekken wil voeren. Ook belangrijk: zijn toekomstige partner moet om kunnen met zijn droge humor.

Alexander Scherpereel (28) uit Etterbeek

«Op datingapps heb je altijd zo van die basis conversaties, terwijl ik het veel charmanter vind om op café of zo iemand aan te spreken. Ik doe dat snel, maar de Belgische mindset is niet altijd zo spontaan. Blind getrouwd is voor mij dus de ideale manier om een droomvrouw te leren kennen»

Alexander (Foto tweede rechtsboven) werkt als Group Account Manager bij een grote bierproducent. ‘Work hard, play hard’ is één van zijn levensmotto’s. Hij is West-Vlaming in hart en nieren maar co-houst in het Brusselse Etterbeek met 7 andere ambitieuze mensen. Liefst wil hij op termijn gaan samenwonen met een lieve, zorgzame vrouw met wie hij een gelukkig en warm nest kan creëren. Alexander wil heel graag een groot deel van de wereld zien, al dan niet al sportend. Zo combineert hij immers twee van de dingen die hij het liefst doet. Hij doorkruiste al de Dolomieten met de fiets en liep reeds een marathon. Nog op zijn wishlist: een tweede marathon lopen in een wereldstad en met de koersfiets de Alpen in.

Alexander zoekt een echte ‘compagnon de route’. Iemand met dezelfde normen en waarden. Zijn vrouw is liefst sportief en gedreven, zowel in het leven als in haar carrière. Gewapend met zijn spontaniteit en vlotheid, wil hij samen met haar gaan voor een leven waarin ze allebei succesvol kunnen zijn in wat ze doen én daar ook met volle teugen van kunnen genieten.

Brecht Heldenbergh (32) uit Gooik

«Ik ben vrijwillig brandweerman, dus ik heb al voor veel hete vuren gestaan. Maar trouwen met een onbekende, ik moet toegeven dat ik het nog niet vaak zò warm heb gehad.»

Brecht (foto derde linksboven) is een ongelooflijke familieman: de wekelijkse frietjesavond bij zijn ouders slaat hij zelden over, en ook met zijn zus Bente heeft hij een hechte band. De vraag om peter te worden van haar kindje is één van zijn mooiste herinneringen. Je kan Brecht omschrijven als ‘geduldig’ en ‘empathisch’. Dat merk je ook aan zijn job: hij is leerkracht lichamelijke opvoeding in een lagere school en werkt daarnaast als vrijwillig brandweerman. Hij zorgt dus met veel plezier voor mensen.

Brecht is er zich van bewust dat zijn leven best vol zit met professionele, sociale en sportieve activiteiten. Als er een leuke vrouw in zijn leven zou zijn, is hij absoluut bereid om meer tijd vrij te maken in zijn drukke agenda. Brecht verlangt naar een partner met wie hij over alles kan praten. En als het even kan: iemand die graag knuffelt. Zijn doel is om iemand te leren kennen met wie hij liefde en geluk kan delen, met wie hij een gezin kan stichten en hopelijk samen oud kan worden.

Isabelle Olivier (26) uit Mechelen

«Mijn ideale partner gaat geen serieuze gesprekken uit de weg en laat me lachen op alle andere momenten.»

Isabelle (foto tweede linksboven)is een goedlachse, positieve vrouw die zich op haar 26ste al manager mag noemen van een hotel in Mechelen. Ze woont samen met haar twee vissen Nestor en Sylvain, op vijf minuutjes fietsen van haar werk. De ambitieuze, jonge vrouw doet haar job doodgraag en zal er altijd voor zorgen dat alles loopt zoals het hoort: zowel voor haar personeel als voor gasten in het hotel. In haar vrije tijd geniet ze van wijntjes drinken op terrasjes en afspreken met vrienden, afgewisseld met een rustig avondje thuis in de zetel. Isabelle heeft een fijne band met haar oudere zus, bij wie ze altijd terecht kan voor goede raad. Ze is ook trotse meter van Emile, het kindje van haar zus.

Na enkele relaties is ze nu op zoek naar een man - liefst iets ouder en met een baardje - van wie ze iets kan bijleren, die graag plezier maakt en met wie ze voluit samen van het leven kan genieten. Vrijheid en je eigen ding kunnen doen, vindt ze cruciaal in een gezonde relatie.

Jolien De Neve (32) uit Kalken

«Miss Gent worden staat bovenaan mijn lijst met mooie herinneringen, maar Blind Getrouwd zou die herinnering wel eens van de bovenste plek kunnen wippen»

Jolien (foto eerste rechtsboven) woont in Kalken, maar is even vaak terug te vinden hoog in de lucht. Ze werkt namelijk halftijds als stewardess. Daarnaast is ze hostess op evenementen. Jolien verloor haar papa op jonge leeftijd. Een gebeurtenis die een enorme impact had op haar en die ervoor zorgde dat de band met haar mémé - de mama van haar papa - hecht is. In 2010 werd Jolien Miss Gent, een ervaring die haar zelfvertrouwen een boost gaf. Ze doet aan kunstschaatsen en acrobatie, danst graag en je mag haar altijd bellen om te gaan shoppen of brunchen.

Ze verlangt naar een empathische man die heel communicatief is en over zijn gevoelens kan praten. Liefst wil ze een sportief iemand met wie ze «stoten kan uitsteken». Humor staat dus ook hoog op haar verlanglijstje. Als ze de ware zou vinden, is Jolien helemaal klaar om zich te settelen.

Emma Ramirez (31) uit Gent

«Ik kijk ernaar uit om er voor iemand te zijn in goede en slechte tijden»

Haar naam verraadt haar Latijns-Amerikaanse roots maar verder is Emanuela (foto derde rechtsboven)- Emma voor de vrienden - een rasechte Gentse. Zo werd ze in 2011 nog gekroond tot ‘Buffalo Babe’ van KAA Gent. De ambitieuze Emma werkt als learning & development expert bij een meubelmerk. Terug te vinden in haar zorgvuldig geplande agenda: meerdere sportsessies per week én af en toe een afterwork feestje. Ze krijgt bakken energie van afspreken met vrienden en heeft een hechte band met haar drie zussen. Ze horen elkaar dagelijks en komen elk weekend samen bij la mama.

Uit vorige liefdesrelaties leerde Emma dat ze op zoek is naar een partner die weet wat hij wil in het leven en die verder kijkt dan wat sommigen wel eens ‘exotische looks’ durven noemen. Ze wil haar leven delen met een respectvolle en gedreven man die liefst ook groot is. Emma kijkt er nu al naar uit om samen de wereld te ontdekken en verre reizen te maken (want alleen vindt ze dat toch een beetje te spannend).

Fleur Billiet (28) uit Varsenare

«Volgens mijn bompa, de pater familias, ‘ben kik algeliek gin makkelijke’ maar ik ben er klaar voor om vol overgave het tegendeel te bewijzen»

Fleur (foto eerste linksonder)is een pientere, spontane vrouw die weet wat ze wil. Familie is ontzettend belangrijk voor Fleur. Ze wil dan ook niet al te ver wonen van haar ouders in Brugge, waar ze zo’n twee keer per week langsgaat. Deze West-Vlaamse is Retail Store Manager in een gekende kledingwinkel in Knokke. Op carrière gebied is Fleur ontzettend gedreven, maar daarnaast heeft ze ook een hele zachte en warme kant. Vriendschap is een belangrijke waarde voor Fleur. Het mooiste cadeau dat ze ooit kreeg, is de vraag om meter te worden van het dochtertje van haar beste vriendin.

In het dagelijkse leven blijft Fleur graag iets meer op de achtergrond dan in haar professionele leven. Ze werkt er wel aan om meer uit de comfortzone te treden en haar deelname aan Blind Getrouwd is daar alvast een goed voorbeeld van. Ze kijkt ernaar uit om door haar partner meegetrokken te worden in wat meer avontuur. Fleur sport en reist graag. En met een toffe, grote man aan haar zijde kan het alleen maar nòg mooier worden.