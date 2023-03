Dochter van Walter De Donder toont trots haar lichaam na anorexia: «Respect!» (foto)

Jarenlang kampte Julie De Donder met een zware eetstoornis, een gevolg van onder meer gepest te worden op school. In 2020 deelde ze enkele filmpjes die voor ongerustheid zorgden bij haar volgers omdat ze quasi vel over been was. Inmiddels heeft de 20-jarige dochter van Walter De Donder haar anorexia de kop kunnen indrukken. Zo fier als een pauw laat ze vandaag op Instagram haar lichaam zien. «It’s the happiness for me. Eating disorder has left the chat», glundert ze.