Doodsoorzaak van rapper Coolio is bekend

Hartaandoening

Op de akte is ook meegenomen dat Coolio leed aan ernstige astma, de hartaandoening cardiomyopathie en dat hij recent het hallucinogene middel PCP had gebruikt.

Vriend bezoeken

Coolio, wiens echte naam Artis Leon Ivey Jr. is, is vooral bekend van hits uit de jaren negentig, zoals ‘Gangsta’s Paradise’, ‘C U When U Get There’ en ‘Fantastic Voyage’. Volgens entertainmentwebsite TMZ bezocht Coolio op de dag van zijn overlijden het huis van een vriend, waar hij mogelijk als gevolg van een hartaanval dood werd aangetroffen.