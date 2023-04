Drie ontmaskeringen, één winnaar in de spectaculaire finale van The Masked Singer

“Wie ben jij echt?” Dat is dé ultieme vraag die Jens Dendoncker maar liefst drie keer te stellen heeft in de grote apotheose van The Masked Singer. Op vrijdag 28 april onthullen de drie finalisten hun echte identiteit: Tovenaar, Champignon en Raaf. In een spannende finale gaan zij de eindstrijd aan om uit te maken wie zich tot de grote winnaar van het derde seizoen mag kronen.

Laatste knal

Ontmaskering

Wanneer iedereen twee keer heeft opgetreden, is het tijd voor een eerste ontmaskering. De twee topfinalisten gaan nadien de finale strijd aan met elkaar in een face off, waarna de winnaar van The Masked Singer bekend wordt gemaakt en ook de twee laatste maskers sneuvelen. Speurders Kevin Janssens, Julie Van den Steen, Tine Embrechts, Karen Damen en Bart Cannaerts kunnen nog een laatste keer tips sprokkelen en raden, maar hebben in de finale«niets te piepen», aldus Jens. Enkel en alleen het publiek in de studio beslist wie The Masked Singer wint.