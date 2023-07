Dua Lipa poseert zonder beha in doorzichtige outfit: «Dan kan je evengoed niets aandoen!» (foto)

Diehardfans van de barbiepop kunnen volgende week hun duimen en vingers aflikken, want dan komt ‘Barbie’ in de filmzalen. Onlangs vond de wereldpremière van de film plaats in Los Angeles. Van de partij waren onder meer bekendheden zoals Margot Robbie - die de hoofdrol op zich neemt - Ava Max en Gal Gadot. Maar ook Dua Lipa verscheen ten tonele en haar outfitkeuze was op zijn minst opvallend te noemen. De 27-jarige zangeres van wereldhits zoals ‘Be the One’, ‘New rules’ en ‘Fever’ opteerde voor een doorzichtige zilveren jurk waaronder ze geen bovenstukje droeg.