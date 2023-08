Eline De Munck deelt naaktfoto in bad: «Wat een sexy vrouw!»

Dat Eline De Munck een goed gevoel voor humor heeft, bewijst ze met een geïmproviseerde reclamecampagne. De 35-jarige oprichtster van het brillenmerk ‘Odette Lunettes’ maakt op Instagram reclame voor een drankmerk door in evakostuum in haar bad te liggen. Ze laat haar man Michaël Roskam het blikje vakkundig vasthouden en over haar intieme delen positioneren. «What can I say, a girl needs her water», knipoogt ze erbij.